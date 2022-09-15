Запаси смерті не безмежні

"Споруди, що містять небезпечні сили", удар по яких може спровокувати техногенну катастрофу і тяжкі втрати серед мирного населення (визначення з пункту першого статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, в якому згадано зокрема греблі, дамби та атомні об'єкти).

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2) Втім, для такої "тотальної" мети орки не мають достатнього запасу ракет. Гаразд, вони учора відстріляли аж 7 гіперзвукових ракет "Кинджал". Значить їх запас цих ракет скоротився від 35 одиниць до 28 одиниць. Але що стосується ворожих крилатих ракет інших типів, тут варто пам'ятати таке – наша ППО збиває іноді більше ракет, аніж встигає офіційно повідомити. І не кожна ракетна атака рашистів для них завершується результативно, м'яко кажучи.

Наприклад, як пам’ятаємо, увечері 11 вересня росіяни відстріляли сумарно 12 ракет типів Х-101 та "Калібр", із них 9 збили, інші 3 влучили по об’єктах енергетики.

А от далі, як стверджує оглядач Олександр Коваленко з "Інформаційного Спротиву", в ніч на 12 вересня росіяни відстріляли аж 10 ракет Х-22, по 5 ракет типів П-800, "Калібр" та "Іскандер", тобто загалом 25 ракет великої дальності, у ніч на 13 вересня – 4 ракети типу Х-22.

Як можемо судити за відкритими джерелами, відстріл 29 крилатих ракет за дві доби (12 – 13 вересня) рашистам не дав жодного відчутного результату, скоріше навпаки – наша ППО збила щонайменше 7 із цих ракет.

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Плюс – після вчорашньої атаки "Кинджалами" по Кривому Рогу наша ППО відбила спробу ракетної атаки рашистів по Одещині та повторного удару по Криворізькому району, однак статистика збитих ракет поки невідома.

Наша ППО робить все можливе, щоб максимально "сточити" ракетний запас рашистів, відповідно – обмежити можливості кремля для ударів по критичній інфраструктурі України.

Чи спрацює правило "око за око"

3) Різні "добрі люди" заявляють, що єдиний спосіб "відучити" росіян бити по нашій інфраструктурі – це удари по відповідних об'єктам на території рф, тобто "мати паритет в засобах нападу". Мовляв, щоб "прості росіяни" теж відчули, як воно – жити при постійних повітряних тривогах та руйнуваннях. Я особисто вважаю таку позицію контрпродуктивною. Хоча б тому, що в США поки що нема відповідних засобів "доставки бавовни" вглиб території рф.

Лишень у 2023 році має стартувати серійне виробництво ракети PrSM із дальністю стрільби до 500 кілометрів, для запуску із M142 HIMARS, але на перший рік обсяг виробництва – лише 100 ракет. Дослідно-конструкторська робота на тему "як "переставити" старий-добрий "Томагавк" на наземну пускову установку" в американців ще досі триває.

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Продуктивніше в цьому випадку вести мову про те, що нам потрібен "паритет у відбитті нападу". рф має літаки радіолокаційного дозору А-50 та ЗРК, що (начебто) здатні збивати балістичні цілі та ракети з гіперзвуковою швидкістю. А от Україна літаків радіолокаційного дозору та ЗРК для знищення швидкісних ракет досі не має.

Хоча, наприклад, британська преса уже обережно піднімає тему, що нам потрібні не тільки західні винищувачі, але й AWACS до них.

Можливо, комусь виявиться корисною і така аргументація – навіть якщо батарея чи декілька батарей протиракетних комплексів Patriot чи THAAD коштуватимуть декілька мільярдів доларів, в перспективі це дешевше, аніж інвестиції у декілька десятків мільярдів доларів на відновлення того, що встигнуть ще зруйнувати ракети рф.

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