Повітря, яке не дає жити

За підрахунками ВООЗ, забруднене повітря є причиною кожного третього інсульту, раку легенів та хвороб серця. Що з цим робити, особливо в містах?

Цікаве росіяни вибрали "точку збірки" залишків ізюмських втікачів: де доведеться попрацювати ЗСУ

На якість повітря у місті впливають багато факторів: промисловість, автотранспорт, приватна діяльність людей, як-от спалювання відходів, сухостою.

"Зазвичай, це починає цікавити людей, коли безпосередньо впливає на їхнє здоров'я та самопочуття",

– розповідає голова громадської організації "SaveDnipro" Ірина Черниш.

Чисте місто власними руками

Так, власне, у 2017 році і виникла ініціатива "SaveDnipro".

"Шість років тому доступу до інформації про якість повітря не було. Єдиним джерелом інформації були звіти Гідрометцентру за півріччя або рік. Такі звіти мають цінність для наукового аналізу та ухвалення управлінських рішень, однак, очевидно, вони не давали можливості громадянам попередити шкоду своєму здоров'ю", – додає Черниш.

З допомогою партнерів активісти встановили у місті пости моніторингу якості повітря, створили мобільний застосунок та чат-бот. Це дозволяє жителям міста вчасно отримувати інформацію про кількість дрібнодисперсного пилу в повітрі й відповідно змінювати свої плани: не йти на прогулянку або перенести пробіжку на вулиці. Оскільки повітря – це інертна маса, варто просто зачекати, коли небезпечні речовини розсіються.

Однак такі сервіси є не у всіх населених пунктах або їхніх районах. В такому випадку ви можете встановити особистий датчик у себе за вікном або підписатися на отримання інформації від найближчої станції у вашому місті чи селі.

Варто прочитати Хто відкриє другий фронт у війні України з росією

Відомі також приклади участі соціально відповідального бізнесу в моніторингу якості повітря. Так, в одному з офісів працівники щодня спостерігали у вікно викиди чорного диму з коминів підприємств. Вони зацікавилися, як це впливає на чистоту повітря.

Разом з працівниками Національного університету імені Тараса Шевченка небайдужі створили пристрої, які можуть точно визначати вміст шкідливих речовин у повітрі. Зараз вони допомагають моніторити якість повітря в Києві, Львові та Одесі.

Як в українських містах борються із забрудненістю повітря: відео

Хто не дає вчадіти Києву

Міжнародні рейтинги забрудненості повітря формують за даними швейцарського сервісу iqair.com. Джерело походження інформації про якість повітря на цьому сайті відрізняється для різних країн. Для Франції або Китаю сервіс використовує дані міністерств екології. В Україні це інформація з 8 анонімних станцій вимірювання. Це означає, що 8 українців купили такі станції і встановили у себе на балконі. На підставі цих даних з'явилася інформація про те, що Київ – одне з найбільш забруднених міст світу.

Станом на грудень 2021 року в Києві було 5 державних референтних постів при потребі принаймні у 13 на шестимільйонну агломерацію. Однак вже у лютому 2022 року вмонтували 46 індикативних датчиків у всіх районах Києва. Це суттєвий крок до розширення системи контролю за станом повітря у столиці, яка вже існує.

З війною словосполучення "забруднення повітря" набуло іншого сенсу. Обстріли нафтобаз та хімзаводів, масові пожежі та постійна загроза радіаційних викидів – оперативний штаб Державної екологічної служби зафіксував понад 300 екозлочинів росії проти України, і це число постійно зростає. Ми повинні докласти усіх зусиль, аби росія понесла справедливу відповідальність, відповідно до приписів міжнародного права.

Не пропустіть Абетка програміста: як пришвидшити процеси і не прогадати з розробкою

Якщо ви хочете поскаржитися на забруднене повітря у вашому місті

Завантажте SaveEcoBot у телеграмі або вайбері. Натисніть "Поскаржитись на забруднення" –> "Подати скаргу" й оберіть вид забруднення. Вкажіть джерело забруднення. Якщо його не знаєте, натисніть відповідну кнопку. Вкажіть місце, дату та час забруднення. Якщо ви не знаєте джерело забруднення, місце має бути вказано чітко, з конкретною адресою. За можливості додайте фото. Заповніть персональні дані та завантажте підпис. Натисніть кнопку "Підтверджую". Завантажте скаргу (або скарги, якщо їх декілька, в різні установи), скопіюйте електронну адресу в шапці документа та надішліть на неї готовий файл.

Важливо – Київ опиняється у рейтингах міст з найбруднішим повітрям: дивіться відео