Чому ворог чіпляється за Лиман

Йому зараз конче потрібно виграти час для організації та облаштування нових рубежів та позицій, на яких буде можливо в реальності і практично зупинити український наступ.

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Саме в цьому полягає головний сенс впертих ар'єргардних боїв, які противник нині веде у районі Лиману, північно-східніше та північно-західніше нього.

Ще два дні тому було відомо, що передові підрозділи ЗСУ зуміли форсувати не тільки Сіверський Донець "з півдня" і зав'язати бої за Лиман, а й Оскіл. Тому було зрозуміло, що якщо противник й вирішить в подальшому "оборонятися по Осколу", то йому доведеться "змиритися" із принаймні 2 – 3-ма плацдармами ЗСУ на його лівому березі й постійним "тиском з півдня".

По суті це й визначило характер та обставини рішень командування військ противника щодо "сбора всех погибших частей" і його прагнення організувати нову лінію оборони.

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Рештки Ізюмського угруповання

У цьому контексті варто зауважити, що суцільної оборонної лінії східніше Осколу в противника зараз поки немає, однак перші її "ембріони" у вигляді принамйні 2-х позиційних районів, куди поступово відповзають залишки угрупування "Ізюм", у противника вже є…

Перший – район Нижня Дуванка – Наугольне – Куземівка – Сватове (фіксується до 2-х БТГр, які досить актвино окопуються, ймовірно – зі складу частин 41-ї ЗВА). Другий – південіше Сватового (розгортається по рубежу Мілуватка – Красноріченське, швидше за все – частина сил 41-ї ЗВА та залишки 2-х БТГр 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА та до 1,5 БТГр 1-ї гвардійської танкової армії).

Також усе, що вже більше не в змозі брати участь у боях високої інтенсивності й з погляду боєздатності виглядає, м'яко кажучи, "проблематичним", самостійно пре та поступово повзе через Нове і Макіївку на північ у бік Сватового.

По суті Сватове протягом останніх 2-х діб перетворилося на таку собі "точку збірки" усього того, що залишилось від угрупування "Ізюм".

Окремо слід відзначити тактичне угруповання противника, яким зараз командування противника по суті жертвує на користь відтягування своїх основних сил з боку Ізюма. Так, я маю на увазі до 2,5 БТГр 2-ї ЗВА, які стримують просування ЗСУ через Лиман та східніше нього, аби дати час своєму командуванню організувати той самий "рубіж оборони по Осколу" (я ж кажу, у них постійно плани та накази запізнюються щодо характеру та швидкості розвитку реальної ситуації).

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Бар'єр страху

Усе це відбувається зовсім не випадково. Зокрема, чому саме Сватове? Очевидно, що звільнення ЗСУ цього містечка зруйнує усю ще "недостворену" гіпотетичну систему оборони противника на північній Луганщині (а можливо й взагалі усього, що розташовано у бік Сєвєродонецька та Лисичанська включно).

Просто тому, що рокада з Уразово на Сєвєродонецьк буде перерізана, й усе своє лахміття кацам доведеться тягати вкругаля, через Старобільск, а то й через Новий Айдар. Це по-перше, а по-друге, вихід ЗСУ до Сватового зробить оборону противника в районі Лисичанськ – Сєвєродонецьк взагалі, скажемо так, достатньо витратною для противника справою.

І потім, контролюючи власне район Сватового, противник так чи інакше може впливати на чималий відтинок території вздовж лівого берега Осколу, включно із плацдармами наших військ (якщо, звісно, вони ще існують, а підрозділи ЗСУ не повернулися назад на правий брег).

Чи розуміє це противник? Так, і не тільки розуміє, а й вже робить цілком конкретні кроки, аби утримати Сватове й прилеглі до нього райони. Наприклад, дві доби тому наша група зафіксувала на марші західніше Старобільска таку собі "міні" БТГр – 12 БМП, 5 танків та дві МТ-ЛБ курсом на захід (явно у бік Сватового). Цілком можливо – одна з "недовідновленних" БТГр 41-ї ЗВА.

За поки неперевіреними даними, східніше дороги Р-66, південіше Сватового, спостерігалась не тільки власне арта противника (наприклад, вогневий взвод 122-міліметрових РСЗО БМ-21 "Град" на марші та 4 122-міліметрових САУ 2С1 "Гвоздика" з ППРУ), а й облаштування власне вогневих позицій. Противник явно або відтягує сюди з півдня та південно-західного напрямку залишки своєї артилерії, або готується до прибуття сюди ж "додаткових стволів".

З іншого боку, утримання противником Покровського та Троїцького у цьому контексті є також важливим, адже й вони розташовані на цій рокаді. Однак перевага Сватового перед ними полягає в тому, що його, так би мовити, "вплив на загальну ситуацію", тобто на все те, що розташовано східніше Осколу та на південь від нього, більш "універсальний", ніж у цих селищ. По суті Сватове – це така собі "брама" із заходу для усієї півночі Луганщини.

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Останні надії окупантів

Тепер стосовно перспектив "заїхати" у Сєвєродонецьк та Лисичанськ прямо із заходу та власне півночі. Особисто на мій погляд, вона на сьогодні виглядає достатньо суперечливо. Поясню чому.

По рубежу Білогорівка – Верхньокам'янка у противника зосереджено не менш ніж 4 БТГр, головним чином – зі складу "мобрезерву", ПВК "вагнер" та підрозділів 55-ї МСБр та 90-ї танкової дивізії.

Після початку українського наступу частину сил та засобів зі складу цього угруповання противник був вимушений розтягувати на північ. Що, зі свого боку, призвело до того, що ЗСУ отримали можливість на певних ділянках (звісно, я не скажу на яких) контратакувати вже у напрямку "від Сіверська". Внаслідок чого якісь, скажемо так, підрозділи ЗСУ опинились на лівому березі Сіверського Донця, південніше Кремінної.

Але треба розуміти, що сам по собі цей рух навряд чи призвиде до того, що противник залишить район Сєвєродонецька, просто тому, що це означатиме повторення ситуації із північно-східним "кутом" у Харківській області. Тільки на цей раз у Луганській.

Таким чином, райони Сватове та Рубіжне – Сєвєродонецьк – це по-суті ключові "вузли" майбутньої чи, краще сказати, гіпотетичної системи оборони противника у північній частині Луганської області. І звісно, просто так полишати їх противник навряд чи буде.

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