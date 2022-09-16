російське болото затягує

Але мені дуже сумно, що в нашому інфополі росісійська агенда майже повністю витіснила українську. Ми дивимося відео з біснуватим соловйовим, який кривляється і вигукує німецькою якусь дурь до Урсули фон дер Ляєн. Ми читаємо російських воєнкорів в телеграм-каналах, щоб зрозуміти, що діється на фронті.

Варте уваги Хто насправді ховається за маскою "хороших русскіх"

Ми відстежуємо курс рубля, ціну нафти, рівень падіння ВВП росії. Ми тягаємо до рота г*мно про якісь війни якихось веж кремля, обсмоктуємо, чи зжере прігожин шойгу, і прогнозуємо, що буде робити путін. Але для чого це нам? Щоб реагувати на дії москви?

Беріть приклад із ЗСУ

Війни не виграються рефлексією! Щоб вигравати, треба нав'язувати свою волю. ЗСУ дуже яскраво це демонстрували на Харківщині.

Важливе Кінець імперії неминучий: чому війна путіна проти України приречена захлинутися

То де наша, українська інформаційна агенда? Чому її так мало в інфопросторі? Чому ми більше обговорюємо стратегії путіна, ніж власні? Чому з усіх прасок до нас лізе, лізе і лізе свинорила експертиза, їхні політики, фріки, ідеї, всіляка вірусна дурня?

Таке враження, що рубаємо гідру і поки зносимо одну голову, виростають дві інші й лізуть в наш інформаційний простір, витісняючи нас.

Актуальне – окупанти, які втікали з Харківщини, визнали, що ЗСУ перевершують їх у силі: дивіться відео