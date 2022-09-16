российское болото затягивает

Но мне очень грустно, что в нашем инфополе российская агенда почти полностью вытеснила украинскую. Мы смотрим видео с бесноватым соловьевым, который кривляется и выкрикивает на немецком какую-то дурь к Урсуле фон дер Ляен. Мы читаем российских военкоров в телеграмм-каналах, чтобы понять, что происходит на фронте.

Достойно внимания Кто на самом деле скрывается за маской "хороших русских"

Мы отслеживаем курс рубля, цену на нефть, уровень падения ВВП россии. Мы таскаем в рот г*вно о каких-то войнах каких-то башен кремля, обсасываем, сожрет ли пригожин шойгу, и прогнозируем, что будет делать путин. Но зачем это нам? Чтобы реагировать на москву?

Берите пример с ВСУ

Войны не выигрываются рефлексией! Чтобы выигрывать, нужно навязывать свою волю. ВСУ очень ярко это демонстрировали на Харьковщине.

Важно Конец империи неизбежен: почему война путина против Украины обречена захлебнуться

Где наша, украинская информационная агенда? Почему ее так мало в инфопространстве? Почему мы больше обсуждаем стратегии путина, чем собственные? Почему из всех утюгов к нам лезет, лезет и лезет свинорылая экспертиза, их политики, фрики, идеи, всяческая вирусная дурь?

Такое впечатление, что рубим гидру и пока сносим одну голову, вырастают две другие и лезут в наше информационное пространство, вытесняя нас.

Актуальное – сбежавшие с Харьковщины оккупанты признали, что ВСУ превосходят их в силе: смотрите видео