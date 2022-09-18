Соответствующую информацию сообщили в Институте по изучению войны. Там показали успехи украинских военных на интерактивной карте.

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ВСУ освободили по меньшей мере несколько областей

С апреля украинские войска освободили более 60 тысяч квадратных километров территории,

– сообщил SINT-аналитик Brady Africk.

Он также показал карту освобожденных ВСУ территорий, сделанную американским Институтом изучения войны (ISW) и проектом "Критические угрозы".

Там видно, как развивалось наступление ВСУ в течение 200 дней войны, которую россия начала против Украины.

Карта освобожденных ВСУ территорий: смотрите видео

На видео заметно, как наши военнослужащие сначала выгоняли врагов из Киевской, Черниговской, Сумской областей. Впоследствии ВСУ начали освобождать Харьковскую область, а также продвигаются на Херсонском направлении.

Наступление ВСУ: коротко

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