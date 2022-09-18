Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее она рассказала о стрельбе в Херсоне, которая была диверсией россиян, чтобы обвинить ВСУ.

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Переброска резервов на баржах

Гуменюк отметила, что россияне упорно продолжают попытки перебросить резервы на правый берег Днепра в Херсонской области. В частности, используются баржи, одну из которых 17 сентября ВСУ потопили.

С помощью баржи они могут перевести немногочисленные группы личного состава, бронированную технику, которую они могут загрузить,

– заметил пресс-секретарь командования "Юг".

Она добавила, что и эти объекты находятся под огневым контролем ВСУ. Однако иногда россияне прикрываются гражданскими, чтобы наша артиллерия не наносила ударов.

"Есть такие факты, что они загружают военную технику и обставляют ее частными автомобилями гражданских местных жителей", – подчеркнула Гуменюк.

Баржи не способны заменить мосты

По ее словам, баржи и понтонные переправы не способны полноценно заменить мосты. Это восполнение резервов небольшими дозами. Это несколько единиц техники и несколько десятков личного состава.

Правда, соотношение живой силы и техники может оказаться другим. Все же они по-разному компонуют свои резервы,

– сказала она.

Мосты не уничтожены, но не пригодны для использования

Представитель командования "Юг" продолжила, что ВСУ не уничтожают полностью инфраструктурные объекты, в том числе мосты. Они делают их непригодными для использования.

"Когда они подтягивают туда ресурсы и пытаются как-то начать их ремонтировать, мы напоминаем о том, что там есть наш огневой контроль, который не позволяет приближаться к мостам и проводить там работы", – подчеркнула Гуменюк.

В Херсонскую область раньше перебросили резервы

Она продолжила, что когда было анонсировано контрнаступление, россияне подтянули резервы. Тогда они были скрыты, сейчас уже на фронте. Поэтому ВСУ эффективно противодействуют немалым группировкам врага.

Там есть и кадыровцы. Их флаги и блики камер мы уже наблюдаем. Мы видим их не в снайперскую оптику, а в Тиктоке с геолокацией. Уже есть определенные результаты, о которых мы обязательно отчитаемся,

– отметила спикер командования "Юг".

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