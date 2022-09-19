В последние несколько месяцев россияне значительно усилили запад Херсонской области, включая воздушно-десантные части и некоторые подразделения 1-й гвардейской танковой армии. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Важно Более 60 тысяч квадратов освобожденных территорий: ISW показало карту успехов ВСУ за 200 дней

Какая ситуация в Херсонской области

Украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует, и российские войска, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более подходящие для обороны позиции, а не остановить или вернуть обратно.

Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи (GLOC) через реку Днепр в западную Херсонскую область, похоже, все больше влияют на российские поставки на правом берегу. Последние отчеты свидетельствуют о нехватке пищи и воды в оккупированном Херсоне и хотя бы временном ослаблении огня российской артиллерии.

Также некачественные подразделения вышли из строя на некоторых участках российской линии фронта, более того, позволяя продвигаться украинцам.

Украинские силы, вероятно, вернут себе значительную часть, если не всю, западной Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать препятствовать российским GLOC и форсировать их продвижение.

– говорят аналитики.

Что происходит на Донбассе

Российский блогер утверждал, что на прошлой неделе российское командование издало приказ "не отступать" для всех подразделений, служащих на Донбассе, требуя, чтобы действующие там российские силы удерживали свои позиции независимо от ситуации.

"Этот приказ заслуживал бы внимания с двух сторон, если бы отчет был точным. Во-первых, Донецкая область является единственной территорией в Украине, где российские войска до сих пор совершают наступательные действия. Были спорадические сообщения об ограниченных украинских контратаках, но никаких доказательств того, что Украина готовит широкомасштабную контрнаступательную операцию в этом районе", – отметили аналитики.

Однако из приказа следует, что российские военные могут опасаться украинского контрнаступления даже в своих последних наступательных усилиях. Во-вторых, это демонстрирует глубокое недоверие к боевым возможностям подразделений, получающих приказ, в отличие от очевидно большего доверия российских командований к подразделениям в западной Херсонской области, где, кажется, преобладают разумные усилия по проведению контролируемого отвода.

Оккупанты готовят очередные провокации в Херсоне

Как стало известно, россияне готовят провокации в Херсоне, а хотят обвинить украинских военных. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, среди объектов, где возможны указанные выше действия россиян, прежде всего рассматриваются заведения так называемого образования.

Стоит посмотреть – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 19 сентября: смотрите видео