Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що росія на тимчасово окупованих територіях формує мародерський тип управління.

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Про що мовиться – там, де була росія, там повна відсутність влади та будь-якого сервісу,

– каже Подоляк.

За його словами, коли ми хочемо зайти на деокуповані території, то хочемо одразу створити там можливості для функціонування влади і тим самим хочемо захистити внутрішньо цю територію – аби не було мародерства тощо.

Нагадаємо, велика частина Херсонської області досі під контролем росіян, однак ЗСУ рішуче звільняють населені пункти в регіоні. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нових адміністрацій.

Детальніше про провальні плани окупантів у розмові із Михайлом Подоляком: дивіться відео

Контрнаступ на Херсон

Нещодавно Наталія Гуменюк розповіла, що ворогу доводиться постійно відступати. Однак керівництво "другої армії світу", за словами голови Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, намагається підтягнути резерви до міста.

Однак ворогам ні дня не дає спокійно жити "бавовна". Приміром, сьогодні вранці, 19 вересня, "прилетіло" в Кадіївку поблизу будівлі Палацу культури імені Горького. Там довгий час була військова база окупантів.