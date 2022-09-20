Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він розказав про те, що Україні і ЗСУ байдуже на погрози "референдумом".

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Перемовини ще не готові

Подоляк зазначив, що можливість закінчити війну в росії є вже зараз. Для цього треба звільнити всі наші території, відвести війська на визнані світом кордони України 1991 року, сісти й домовились про подальше існування.

Ми все ж таки сусіди й маємо якось існувати з тим, що між нами буде велика "залізна стіна". Зокрема, потрапити до нас ви зможете лише отримавши візу. Ось це абсолютно зрозумілий переговорний процес,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він продовжив, що цей переговорний процес ще не готовий, оскільки росія має зазнати ще низку тактичних поразок, як на Харківщині. Це важливо для світу, який має побачити, як бігає російська армія. Треба виправити психологічний стан світу, котрий боїться того, кого не варто боятись.

Алгоритм закінчення війни

Радник голови Офісу Президента України сказав, якщо світ хоче якнайшвидше закінчити війну, має засвоїти простий алгоритм. Він полягає у наступному:

Зброя, яка нам потрібна, в математичній кількості.

Ефективне звільнення територій.

Суттєві втрати для росіян військової техніки й живої сили.

Вихід на переговорний процес.

"Усе інше буде обманом. Ми цей алгоритм будемо виконувати. Не треба звертати увагу на елементи великої пропагандистської гри, які продовжує застосовувати росія", – наголосив Подоляк.

"Референдуми" покликані змінити акценти в росії

На його думку, "референдуми" необхідні росії для того, щоб відвернути увагу від останніх невдач. Вони говорять про те, що готують "Кримський сценарій". Утім вони забувають, що кримський "референдум" так і не визнаний світом. Також у 2014 році збройного протистояння не було.

Сьогодні Україна максимально жорстко захищає свої території і прагне звільнити їх, попри те, що хтось хоче проводити якісь "референдуми",

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

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