Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он рассказал о том, что Украине и ВСУ безразличны угрозы "референдумом".

Интересно Кремль не видит перспектив в дипломатическом решении войны

Переговоры еще не готовы

Подоляк отметил, что возможность закончить войну у россии есть уже сейчас. Для этого нужно освободить все наши территории, отвести войска на признанные миром границы Украины 1991 года, сесть и договорились о дальнейшем существовании.

Мы все же соседи и должны как-то существовать с тем, что между нами будет большая "железная стена". В частности, попасть к нам вы сможете, только получив визу. Вот это совершенно понятный переговорный процесс,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он продолжил, что этот переговорный процесс еще не готов, поскольку россия должна потерпеть еще ряд тактических поражений, как на Харьковщине. Это важно для мира, который должен увидеть, как бегает российская армия. Нужно исправить психологическое состояние мира, который боится того, кого не стоит бояться.

Алгоритм окончания войны

Советник главы Офиса Президента Украины сказал, если мир хочет поскорее закончить войну, должен усвоить простой алгоритм. Он состоит в следующем:

Оружие, которое нам нужно, в математическом количестве.

Эффективное освобождение территорий.

Существенные потери для россиян военной техники и живой силы.

Выход на переговорный процесс.

"Все остальное будет обманом. Мы этот алгоритм будем выполнять. Не надо обращать внимание на элементы большой пропагандистской игры, которые продолжает применять россия", – подчеркнул Подоляк.

"Референдумы" призваны изменить акценты в россии

По его мнению, "референдумы" необходимы россии для того, чтобы отвлечь внимание от последних неудач. Они говорят о том, что готовят "Крымский сценарий". Впрочем, они забывают, что крымский "референдум" так и не признан миром. Также в 2014 году вооруженного противостояния не было.

Сегодня Украина максимально жестко защищает свои территории и стремится освободить их, несмотря на то, что кто-то хочет проводить какие-то "референдумы",

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Подоляк рассказал, каким должен быть переговорный процесс с россией: смотрите видео

Путин и война в Украине: последние новости