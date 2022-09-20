Владимир путин встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он требует полностью компенсировать импорт оружия.

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Кроме того, российский президент просит не сокращать изготовление российского вооружения.

"Наша оборонная промышленность вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и повышение боевых возможностей армии и флота. Промышленность занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения", – сказал Путин.

Приказ путина

Президент оккупантов считает, что россияне ведут себя достойно на поле боя, а их оружие дает отпор даже современному западному. Путин сказал, что россия хорошо зарекомендовала себя.

Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется в Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно,

– заявил убийца.

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Что еще просил путин

Глава кремля требует у предприятий ОПК поставлять в кратчайшие сроки необходимые вооружения и технику. Он подчеркнул, что это должно поступать в войска, которые воюют в Украине.

"В поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это значит, что мы должны и можем изучать их, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас", – подчеркнул путин.

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