Те уже жалуются, что ВСУ наступают со всех сторон. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что паблики россиян просто "кишат" скулением.

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Наступление на Лиман

В частности, речь идет о Лимане. В пабликах оккупантов скулят, что на этот населенный пункт наши воины наступают с обеих сторон.

Захватчики ноют, что их давят с запада и северо-запада города. Говорят, что у них потери. Плачут, что держатся изо всех сил. Правда, за что и почему держаться на чужой земле неясно. Понятно только, какая судьба их ожидает. А у оккупантов она одинаковая – "концерт кобзона".

Бои за город

Город Лиман в Донецкой области находится под российской оккупацией. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал, что для врага очень важно удержать его, ведь оттуда ВСУ могут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе.

Также сообщалось, что в окрестностях Лимана в Донецкой области продолжаются бои. Оккупационные войска сопротивляются, поэтому украинский флаг над городом еще нужно подождать.

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