Оккупанты имеют две задачи

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, из-за этого армия оккупантов сосредоточилась на двух задачах. Первое – вести наступательные штурмовые действия там, где это возможно. Речь идет о Бахмуте, который сейчас является самым горячим направлением.

Обратите внимание "Эффект внезапности и давления": военный эксперт предположил, как будет развиваться ситуация на фронте

Вторая задача вражеских войск – максимально удерживать те территории и рубежи, которые они могут еще удерживать. То есть, переходить там в эшелонированную оборону, и, если есть возможность, выходить в локальные контратаки или работу диверсионных групп.

Как изменилась ситуация на Востоке

Мусиенко отметил, что если посмотреть на характер боевых действий на Донецком и Луганском направлении, можно увидеть, что еще несколько недель назад на Донетчине было 3 горячих направления – Бахмутское, Авдеевское и Северское.

Однако сейчас Северское направление отпало, потому что российские войска уже не могут вести там штурмовые действия, а также туда со стороны Белогоровки начинают подходить украинские силы. На Авдеевском направлении захватчики еще продолжают какие-то действия, но уже гораздо меньше. Так что практически все силы они сейчас бросают на Бахмут, чтобы совершить там прорыв.

"Даже за этими локальными боями, которые происходят на этих направлениях, можно заметить, что сил становится меньше, чтобы вести штурмовые действия по нескольким направлениям одновременно. Поэтому выбирают какое-то одно приоритетное, и там, конечно, сейчас ведут штурмовые действия", – пояснил военный эксперт.

Хотят акцентировать внимание на Востоке

Кроме того, Мусиенко убежден, что россияне хотят отвлечь внимание от поражения на Харьковщине и неудач по другим направлениям, сосредоточившись на Востоке.

Об этом заявил на конференции ШОС в Самарканде и путин, сказав, что российский генштаб может решать, куда двигаться войскам, но главной целью остается "освобождение" террористических недореспублик на временно оккупированной территории Донбасса. "Под этим" появились и обращения боевиков, требующих каких-то непонятных "референдумов".

Так они хотят показать, что их внимание приковано туда, а не к Южному направлению, Харьковщине или подступам к Белогоровке.

"Они максимально скоординированы на то направление, где еще ведут наступательные действия", – подытожил Мусиенко.

Мусиенко объяснил задачу россиян на фронте: смотрите видео

В ГУР объяснили, от чего зависит окончание войны

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий пояснил, что прогнозы по окончанию войны базируются на определенных статистических данных. В частности, это зависит от международной помощи боеприпасами, вооружением и техникой, а также санкций.