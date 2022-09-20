Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, оккупанты не смогут удерживать всю линию фронта и где-то вынуждены будут отступать или вообще бежать в россию.

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Россияне ломают голову над тем, где ударят ВСУ

Мусиенко отметил, что сейчас для Вооруженных Сил Украины важно расширять плацдармы, чтобы у противника не было никаких возможностей переходить в локальные контратаки для улучшения своего положения.

Учитывая передвижение украинских сил, их стремительное контрнаступление на Харьковщине, а также то, что удалось отвоевать достаточно важные плацдармы и высоты, как в районе Святогорска, нужно дальше развиваться и двигаться.

– сказал военный эксперт.

Он напомнил, что ВСУ также удалось зайти на левый берег Северского Донца из Озерного. А это направление на Лиман, где продолжаются бои в Донецкой области.

По словам Мусиенко, контрнаступательные действия украинских сил, возможно, несколько замедлились темпом. Но они продолжаются и на некоторых направлениях довольно успешны.

Сейчас важно то, что северный фланг, нависавший над группировкой украинских сил в Донецкой области, фактически освобождается от российских оккупантов. Он увольняется постепенно, но уверенно,

– заметил военный эксперт.

Это, подчеркнул Мусиенко, создает перспективы дальнейших действий Вооруженных Сил Украины.

Украинские силы достигли того эффекта внезапности, когда россияне должны ломать голову, куда же дальше будут направлены удары,

– сказал он.

То есть, по словам военного эксперта, сейчас для наших войск открываются возможности по некоторым направлениям.

Мусиенко предположил, как будет дальше развиваться ситуация на фронте: смотрите видео

Ресурсы у российских сил уменьшились

Мусиенко считает, что россияне не смогут удерживать всю линию фронта. Оккупанты где-то будут пропускать сокрушительные удары и вынуждены будут отступать или вообще убегать в россию.

Почему так? Потому что после контрнаступления украинских сил в Харьковской области ресурсы у российских сил уменьшились. Я хочу напомнить о южном направлении там, где украинские силы тоже продолжают удары по российским позициям и создают предпосылки для еще большего перехода в контрнаступление.

– заявил военный эксперт.

Все это, по его словам, свидетельствует о том, что для российских сил сейчас проблематично удерживать всю линию равнозначно, и где-то они будут отступать, а на некоторых участках их будут отодвигать ВСУ.

Этот эффект внезапности и нажатия сохраняется,

– подчеркнул Мусиенко.

Потому что, резюмировал военный эксперт, у оккупантов сейчас несколько возникает паника, потому что они уже начинают говорить, что украинские защитники, в частности, появляются в районе Харькова, что увеличилось на Донецком направлении и правобережье Херсонщины.

Кстати говоря! ВСУ продолжают контрнаступление, что очень пугает муртадов на временно оккупированных территориях. Неудивительно, что они начинают призывать немедленно проводить "референдумы".

Война в Украине: последние новости

Российские оккупанты перегруппируют свои войска и ведут воздушную разведку. Враг сосредотачивает усилия на полной оккупации Донецкой области и ведет огонь по всей линии фронта.

Украинские военные не только ежедневно наносят колоссальные потери врагу на поле боя. Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, они также уничтожают моральный дух оккупантов.

В то же время в кремле высказались о возможности завершения войны в Украине. В то же время спикер владимира путина дмитрий песков заявил, что не видит дипломатической перспективы.

Кстати – у россии весь фронт посыпался, заходим в новый этап войны: смотрите видео