Владімір путін зустрівся з керівниками підприємств оборонно-промислового комплексу. Він вимагає повністю компенсувати імпорт зброї.

До теми Майже весь підрозділ елітних спецпризначенців з Калінінграда денацифікувався в Україні

Крім цього, російський президент просить не скорочувати виготовлення російського озброєння.

"Наша оборонна промисловість робить величезний вклад в укріплення безпеки країни й підвищення бойових можливостей армії та флоту. Промисловість займає міцні позиції на світових ринках озброєння", – сказав путін.

Наказ путіна

Президент окупантів вважає, що росіяни поводяться гідно на полі бою, а їхня зброя дає відсіч навіть сучасній західній. Путін сказав, що росія добре зарекомендувала себе.

Росія має і може вивчати військову техніку Заходу, яка використовується в Україні, вдосконалювати свою, робити це швидко та ефективно, – заявив вбивця.

Зауважте Наступають із 2 боків: окупанти скиглять через контрнаступ ЗСУ

Що ще просив путін

Глава кремля вимагає у підприємств ОПК постачати у найкоротші терміни необхідні озброєння та техніку. Він наголосив, що це має надходити до військ, які воюють в Україні.

"На підтримку нинішнього режиму в Києві, як відомо, фактично кинуті всі запаси арсеналів НАТО, а це означає, що ми повинні й можемо їх вивчати, ці арсенали й те, що там є, і те, що використовується проти нас", – наголосив путін.

Зверніть увагу – росія посилює закони про мобілізацію: дивіться відео