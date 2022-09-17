Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества путин был вынужден оправдываться из-за поражения российской армии на Востоке Украины.

Важно ШОСь в лесу: как саммит в Самарканде стал тотальным унижением россии

Глава кремля пытался заверить, что все происходит по плану и угрожал Украине новыми ударами.

Единый план путина

Как отметил Мусиенко, несмотря на такую агрессивную риторику, на самом деле кремлевский диктатор очень озадачен.

Путин явно растерян. Он не понимает, как дальше быть. У россии нет какого-то долгого стратегического планирования,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Аналитик предположил, что кремль надеется действовать в соответствии с ситуацией и будет учитывать, как дальше будут развиваться события на фронте.

Единственный план россии – это тянуть до зимы. Россияне делают ставку на газовую тематику и надеются, что в Европе произойдет раскол на тему газа,

– заметил Мусиенко.

Что свидетельствует о растерянности путина

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, страны-партнеры россии все больше интересуются тем, почему война в Украине так затянулась и почему российская армия за это время не добилась никаких существенных успехов. Путин вынужден оправдываться, как это было во время встречи с премьером Индии Нарендой Моди.

На этой встрече путин заявил о том, что знает об озабоченности Индии "конфликтом в Украине". И пообещал сделать все, чтобы остановить войну как можно быстрее,

– процитировал российского диктатора Мусиенко.

Аналитик добавил, что такая риторика указывает на то, что путин не особо знал, что отвечать.

Кроме того, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества было несколько признаков, которые также свидетельствуют о растерянности путина.

Глава кремля продемонстрировал абсолютное непонимание реальной ситуации, когда говорил о том, что Киев не хочет идти на уступки в вопросах мирных переговоров.

Путин был вынужден говорить уже "в Украине", а не "на", как водится в российской пропаганде.

Диктатор несколько раз назвал Реджепа Тайипа Эрдогана не президентом, а премьер-министром Турции.

Александр Мусиенко рассказал о встрече владимира путина и Си Цзиньпина: смотрите видео

Инциденты с путиным на саммите ШОС в Узбекистане: коротко