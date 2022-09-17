Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, на пресконференції саміту Шанхайської організації співробітництва путін змушений був виправдовуватися через поразку російської армії на Сході України.

Важливо ШОСь у лісі: як саміт у Самарканді став тотальним приниженням росії

Очільник кремля намагався запевнити, що усе відбувається за планом та погрожував Україні новими ударами.

Єдиний план путіна

Як зазначив Мусієнко, попри таку агресивну риторику, насправді кремлівський диктатор дуже спантеличений.

Путін відверто розгублений. Він не розуміє, як далі бути. У росії немає якогось довгого стратегічного планування,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Аналітик припустив, що кремль сподівається діяти відповідно до ситуації і зважатиме на те, як далі розвиватимуться події на фронті.

Єдиний план росії – це тягнути до зими. Росіяни роблять ставку на газову тематику і сподіваються, що у Європі станеться розкол через тему газу,

– зауважив Мусієнко.

Що свідчить про розгубленість путіна

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, країни-партнери росії дедалі більше цікавляться тим, чому війна в Україні так затягнулася і чому російська армія за цей час не досягла жодних суттєвих успіхів. Путін змушений виправдовуватися, як це було під час зустрічі з прем'єром Індії Нарендою Моді.

На цій зустрічі путін заявив про те, що знає про стурбованість Індії "конфліктом в Україні". І пообіцяв зробити все, щоб зупинити війну якнайшвидше,

– процитував російського диктатора Мусієнко.

Аналітик додав, що така риторика вказує на те, що путін не особливо знав, що відповідати.

Окрім того, під час саміту Шанхайської організації співробітництва були кілька ознак, які також свідчать про розгубленість путіна.

Очільник кремля продемонстрував абсолютне нерозуміння реальної ситуації, коли говорив про те, що Київ не хоче йти на поступки у питанні мирних переговорів.

Путін був вимушений говорити вже "в Україні", а не "на", як заведено у російській пропаганді.

Диктатор кілька разів назвав Реджепа Таїпа Ердогана не президентом, а прем'єр-міністром Туреччини.

Олександр Мусієнко розповів про зустріч володимира путіна та Сі Цзіньпіна: дивіться відео

Інциденти з путіним на саміті ШОС в Узбекистані: коротко