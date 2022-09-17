Божевільний диктатор сподівався посилити свою могутність розв'язавши війну проти України. Натомість втратив будь-яку повагу та авторитет. Так, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані, лідери змушували путіна чекати.

Увага Погрози Україні та виправдання поразок: цинічні й брехливі заяви путіна на саміті ШОС

Так вчинили з диктатором президенти Азербайджану та Індії. А раніше це зробили лідери Ірану та Киргизстану.

Путін помітно нервує. Схоже, диктатор не зовсім знає, як реагувати на таку чітку позицію лідерів. Принизив путіна і президент Туреччини – Реджеп Тайїп Ердоган.

Тож путіну довелось позувати перед камерами одному. Тиснути руку світові лідери йому не хочуть.

Цікаво, що раніше путін демонстративно спізнювався на зустрічі зі світовими лідерами, намагаючись підкреслити свою "важливість", тож тепер цю "важливість" йому демонструють інші.

Політичний оглядач Іван Яковина вважає, що путіна таким чином "красиво засоромили". За його словами, проти нього використали його ж "фірмовий трюк".

Путін втрати вплив на своїх колишніх союзників

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також зазначив, що за підсумками саміту ШОС можна констатувати, що путін втратив практично весь свій вплив на колишніх сателітів.

Остання осінь… для російських самодержців. НАТО активно розширюється, Україна ефективно і масштабно контрнаступає, а на саміті ШОС в Узбекистані ти стоїш на самоті. Тому що вчорашні союзники спішно перейшли в орбіту Китаю… В кінці завжди доводиться платити за рахунками,

– зазначив Подоляк.

Складно не погодитись. Але саме така компанія і пасує путіну найбільше.

Путіна ігнорували лідери Індії, Киргизії, Туреччини, Азербайджану , Ірану / Скриншоти з відео

До слова, путін на пресконференції саміту ШОС відреагував на успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, а також заявив, що "спецоперація" ще не досягла до цілей, й росія не відмовляється загарбувати нові території України.

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