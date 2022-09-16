Лідер кремля під час пресконференції прокоментував рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які презентували у Києві, пише 24 канал. Путін заявив, що буцімто не знайомий з пропозиціями України.

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Путін раптом сказав, що росія погодилася на гарантії безпеки для України

Російський президент сказав, що росія буцімто "відвела" війська від Києва, що було умовою для укладення Стамбульської угоди. Ймовірно, йдеться про період, коли Україна в Стамбулі під час переговорів представила росії свій план щодо закінчення війни.

Кремлівський диктатор звинуватив Київ у тому, що той буцімто відмовився "від усіх домовленостей". Втім, як відомо, саме росія не відповіла на пропозиції Києва та ставила свої ультиматуми. У підсумку Київ прийняв рішення призупинити переговори.

Оголосили про те, що вони ніяких домовленостей добиватися з росією не будуть, а будуть добиватися перемоги на полі бою. Прапор в руки,

– цинічно сказав путін.

Лідер росії зазначив, що Україна наразі проводить контрнаступ "і побачимо, чим воно закінчиться".

Разом з тим, путін сказав, що росія буцімто погодилася з гарантіями безпеки, які він назвав "жорсткими". Після цього він звинуватив Україну в тому, що та відклала переговори.

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