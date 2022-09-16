ЗСУ знищують військову інфраструктуру ворога, щоб зменшити здатність російської армії до спротиву. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Важливо Коли закінчиться війна: що про це кажуть Україна, росія, Захід та історія

Звільнення Донецька та Луганська буде символічним

За його словами, не варто очікувати, що Україна буде просуватися по 8 тисяч квадратних кілометрів кожні 2 дні. Втім, ми обов'язково звільнимо усі наші території.

Для остаточного зламу росії треба, щоб "впав" Донецьк або Луганськ. Це має бути символічно, адже саме з цих міст, особливо з Донецька пішла вся ця навала,

– пояснив радник голови ОП.

Він наголосив, що немає ніяких "кордонів 23 лютого", є лише міжнародно визнані кордони 1991 року. Україна буде звільняти усі свої території й інтенсивність війни чітко говорить про це усьому світу. Отже, не буде ніякого повернення до переговорів у Стамбулі, на яких говорилося про кордони України станом на 23 лютого.

"Переговори, безумовно, будуть. Але ми вважаємо, що ці переговори можуть бути на державному кордоні України у повному обсязі, включно з Кримом", – відзначив радник голови ОП.

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Війна має закінчитися конкретним програшем росії

Якщо ми залишимо їм Донецьк, Луганськ або Крим, вони там собі тихенько "перепакуються" і знову на нас нападуть. Навіщо нам з вами залишати собі чи нашим дітям війну 2.0 з росією? Чи вже навіть 3.0 після 2014 року,

– зазначив Подоляк.

За його словами, Україна буде принципово йти вперед. І, що важливо, сьогодні є консенсус західних політичних еліт з приводу того, яким має бути завершення війни.

"Це має бути конкретний програш росії. Не всі на Заході готові артикулювати це публічно, але всі це розуміють. Також має бути повністю звільнена територія України", – відзначив радник голови ОП.

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