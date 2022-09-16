ВСУ уничтожают военную инфраструктуру врага, чтобы снизить способность российской армии к сопротивлению. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Важно Когда закончится война: что об этом говорят Украина, россия, Запад и история

Освобождение Донецка и Луганска будет символическим

По его словам, не стоит ожидать, что Украина будет продвигаться по 8 тысяч квадратных километров каждые 2 дня. Однако, мы обязательно освободим все наши территории.

Для окончательного слома россии нужно, чтобы "упал" Донецк или Луганск. Это должно быть символично, ведь именно из этих городов, особенно из Донецка пошло все это нашествие,

– объяснил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что нет никаких "границ 23 февраля" , есть только международно признанные границы 1991 года. Украина будет освобождать все свои территории и интенсивность войны четко говорит об этом по всему миру. Следовательно, не будет никакого возвращения к переговорам в Стамбуле, на которых говорилось о границах Украины по состоянию на 23 февраля.

"Переговоры, безусловно, будут. Но мы считаем, что эти переговоры могут быть на государственной границе Украины в полном объеме, включая Крым", — отметил советник главы ОП.

Обратите внимание Конец империи неизбежен: почему война путина против Украины обречена захлебнуться

Война должна закончиться конкретным проигрышем россии

Если мы оставим им Донецк, Луганск или Крым, они там себе тихонько "упакуются" и снова на нас нападут. Зачем нам с вами оставлять себе или нашим детям войну 2.0 с россией? Или даже 3.0 после 2014 года,

– отметил Подоляк.

По его словам, Украина будет принципиально идти вперед. И, что важно, сегодня есть консенсус западных политических элит по поводу того, каким должно быть завершение войны.

"Это должен быть конкретный проигрыш россии. Не все на Западе готовы артикулировать это публично, но все это понимают. Также должна быть полностью освобождена территория Украины", — отметил советник главы ОП.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео