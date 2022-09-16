Про звільнення Куп'янська заявляють українські військові, пише 24 канал. Зокрема, у спецпідрозділі "Кракен" заявили, що звільнили Куп'янськ з одного боку, а 92 окрема механізована бригада – з іншого.

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Українські військові успішно форсували річку Оскіл

Повідомляється, що внаслідок злагоджених дій підрозділом "Кракен" було успішно форсовано річку Оскіл. Це дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп'янська.

Тепер місто повністю деокуповане та перебуває під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола,

– заявили військові.

Начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев поширив відео, як стела в Куп'янську знову у синьо-жовтих кольорах.

Стела в Куп'янську знову у синьо-жовтих кольорах: відео

Звільнення Куп'янська: що відомо

Перша інформація, що ЗСУ можуть бути в Куп'янську з'явилася 9 вересня. Тоді в мережі опублікували світлину з нашими військовими на в'їзді в місто. Натомість місцеві гауляйтери заявили про складну ситуацію у районі.

Зранку 10 вересня з'явилися фото, як українські військові тримають прапор України біля мерії Куп'янська. Згодом захисники показали ще одну фотографію, на якій вони стоять на даху багатоповерхівки міста. Також з'явилося відео, як українські воїни заходили в Куп'янськ.

11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив звільнення Куп'янська. Водночас у Генштабі наголосили, що звільнення Куп'янського району триває.

В Офісі Президента пояснили, що звільнення Куп'янська відкриє для ЗСУ нові можливості у подальшій деокупації українських територій.

Зауважимо, що станом на 16 вересня відомо, що ЗСУ в ході контрнаступу вдалось звільнити 421 населений пункт на Харківщині.

Президент Володимир Зеленський зранку 16 вересня повідомив, що від російських окупантів звільнили майже всю Харківську область. Глава держави нагадав, що окупанти перебували на Харківщині понад 5 місяців.

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