Станом на 16 вересня ЗСУ вдалось звільнити 421 населений пункт на Харківщині. Про це повідомив радник Офісу Президента Кирило Тимошенко під час пресконференції.

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Допомога людям на деокупованих територіях

Представник ОП заявив, що попри постійні обстріли, жителям деокупованих територій постачають гуманітарну допомогу: продукти, медикаменти, будматеріали, генератори тощо – та нараховують соціальні виплати.

Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад вже отримують пенсії,

– сказав Тимошенко.

Окрім того, він додав, що зараз будівельники активно займаються відновленням інфраструктури. А "Харківгаз" проводить оцінку газопостачальних мереж, щоб потім їх полагодити.

Також триває робота над розмінування територій Харківщини – 24 гектари уже є безпечними для людей. Знешкоджено близько тисячі вибухонебезпечних предметів.

Скільки вже звільнили

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже уся Харківська область від окупантів. Це близько 300 населених пунктів, 3 800 квадратних кілометрів та 150 тисяч людей.

Однак часто, заходячи у міста чи села, воїни ЗСУ виявляють, що не залишилось жодного жителя в населеному пункті.

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