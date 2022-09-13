Слідом за українською армією в деокуповані міста на Харківщині на Херсонщині заходять поліцейські. Вони ретельно обстежують звільнені території та викривають інколи моторошні факти.

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Пусте село

У населеному пункті Уди Золочівського району, що неподалік від звільненої Козачої Лопані, правоохоронці виявили, що у селі немає людей.

Червоною лінією позначено кордон села Уди / фото з Google maps

За словами поліції, Уди значно постраждали від дій російських загарбників. Майже кожна будівля в селі пошкоджена від вибухів ворожих бомб та снарядів.

Важливо, що під час обстеження села, поліцейські знайшли протипіхотну міну ПФМ-1 "Лепесток". Окупанти використовують цю зброю від початку повномасштабного наступу, хоча вона заборонена Оттавською конвенцією з 1997 року.

Фото пустого села: телеграм поліції Харківської області

Брехливі звинувачення

Росіяни не соромляться звинувачувати у своїх гріхах нашу українською армією: з боку ворожої сторони було багато брехливих заяв про те, що ЗСУ використовують міни ПФМ-1 "Лепесток".

Харківські правоохоронці задокументували усі пошкодження будинків та воєнні злочини й пообіцяли, що винних притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, після звільненя Ізюму стало відомо, що росіяни вбили щонайменше 1000 місцевих, а 80% міста зруйновано.

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