Однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 "Лепесток". Про це застерегли у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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Зазвичай ці міни зеленого кольору. За розміром вони такі: довжина 12 – 14 сантиметрів, ширина 5 – 6 сантиметрів.

Чим загрожують людині

Якщо людина наступила на таку міну, а саме на датчик – стається вибух. Це пошкоджує нижні кінцівки.

Увага! За даними ООН, найчастіше від мін, що не розірвалися, які були упаковані в касетні бомби, страждають мирні жителі і особливо діти, яких приваблює яскраве забарвлення боєприпасів та незвична форма пластикового корпусу.

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102). Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть розташування підозрілого предмета.

Також не чіпайте залишені іграшки, рюкзаки та інші речі, які спершу можуть здатися звичними.