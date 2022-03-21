Серед них – авіаполки, батальйони танків та десятки батальйонів бронетехніки. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму зверненні, передає 24 канал.
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І все це за 26 діб активної фази війни Росії з Україною. Зараз противник втратив змогу наступати майже будь-де на території України і веде лише тактичні дії – накопичує резерви. Однак вони піддаються нищівним ударам наших оборонців.
Так, наші війська на 26 добу знищили:
- 11 батальйонів російських танків;
- 34 батальйони бойових броньованих машин;
- 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню;
- 17 дивізіонів ствольної артилерії;
- майже 5 авіаполків літаків та 5 полків вертольотів.
Це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили 3 ударних і 1 повітряну армію,
– пояснив Арестович.
Загалом їх в Росії є 10. Радник глави ОП також запевнив, що військове керівництво України контролює ситуацію.
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