Среди них – авиаполки, батальоны танков и десятки батальонов бронетехники. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем обращении, передает 24 канал.
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И все это за 26 суток активной фазы войны России с Украиной. Сейчас противник потерял возможность наступать почти везде на территории Украины и ведет только тактические действия – накапливает резервы. Однако они подвергаются сокрушительным ударам наших защитников.
Так, наши войска на 26 сутки уничтожили:
- 11 батальонов русских танков;
- 34 батальона боевых бронированных машин;
- 5 дивизионов реактивной системы залпового огня;
- 17 дивизионов ствольной артиллерии;
- почти 5 авиаполков самолетов и 5 полков вертолетов.
Это составляет 3 комплекта ударных российских армий в качестве оперативно-стратегических соединений. То есть, мы уничтожили 3 ударных и 1 воздушную армию,
– объяснил Арестович.
В целом их в России 10. Советник главы ОП также заверил, что военное руководство Украины контролирует ситуацию.
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