Тепер на озброєння українських військових потрапив ще один ворожий танк. Про новий трофей повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Увага Спалимо ворога, – Кім попередив окупантів, що ЗСУ битимуть їх їхньою ж зброєю

Українські оборонці заволоділи ним на Київщині. Тепер мають новий "трофей".

Хлопці тільки дещо підремонтують, бо як забирали – трохи пошкрябали. Разом переможемо!,

– відзначили у Генштабі.

Вже раніше було відомо, що російські окупанти масово тікають, залишаючи свою техніку напризволяще. Цей "врожай" збирають не тільки наші військові, а й цивільні.

Поляки навіть зняли відеоінструкцію, як вкрасти російський танк, для тих, хто не має трактора.



Танк, який відібрали в окупантів / Фото ЗСУ

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