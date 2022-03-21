В частности, он подчеркнул, что украинские защитники будут бить агрессора его же оружием. Об этом глава ОВА рассказал в своем телеграме.

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Врага всего сожжем. Мы сейчас больше видим, дальше слышим. Враг – сволочь, нас тоже слышит,

– сказал Ким.

И добавил, что Вооруженные Силы Украины активно работают. Более того, благодаря оркам стало больше ресурсов, поэтому их "отсылают оккупантам назад". Теперь врага будут бить его же оружием.

"Помощников оккупантов найдут"

Также Ким призвал тех, кто помогает оккупантам, лучше уходить из города. "Мы вас найдем всех и арестуем", – подчеркнул он.

Ким в конце подчеркнул, что в местах, где не было в области оккупантов, тракторы уже в полях. В той части, где они отступили, расчищают и готовятся к посевной.

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