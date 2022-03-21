Зокрема, він наголосив, що українські оборонці битимуть агресора їхньою ж зброєю. Про це глава ОВА розповів у своєму телеграмі.

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Ворога усього спалимо. Ми зараз більше бачимо, далі чуємо. Ворог – сволота, нас теж чує,

– сказав Кім.

І додав, що Збройні Сили України активно працюють. Ба більше, завдяки оркам побільшало ресурсів, тож їх "відсилають окупантам назад". Тепер ворога битимуть його ж зброєю.

"Помічників окупантів знайдуть"

Також Кім закликав тих, хто допомагає окупантам, краще іти із міста. "Ми вас знайдемо всіх і арештуємо", наголосив він.

Кім насамкінець підкреслив, що у місцях, де не було в області окупантів, трактори уже в полях. У тій частині, де вони відступили, розчищають і готуються до посівної.

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