Про ситуацію в Україні станом на 8 ранку 21 березня 2022 року повідомили в Офісі Президента, передає 24 канал. Там відзвітували по кожному з регіонів України.

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Київщина

У напрямку Житомирської траси точилися постійні бої. Зокрема, Макарівська громада перебувала під постійним обстрілом ворога. Бої та обстріли були також у Гостомелі, Бучі та Ірпені.

Вночі рашисти обстріляли села Петрушки, Шпитьки, Дмитрівської громади. Через це у багатьох приватних будинках розпочалася пожежа.

Багато сіл у Бучанському районі в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати,

– зазначили в ОП.

У Броварському районі на території трьох громад помітили ворожу техніка. Там зафіксували й періодичні хаотичні обстріли. Місто Славутич узагалі наразі відрізаний від постачання.

Чернігівщина

Навколо Чернігова теж ішли бої. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові ситуація невтішна – вже майже 2 тижні люди перебувають без світла, води і тепла. Практично ніде у місті немає зв'язку, більша частина – без газу.

Сумщина

Агресор усю ніч обстрілював і передмістя Сум. Приблизно о 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили місткості з аміаком на заводі "Хімпром". Стався витік. Вже станом на 9 ранку рятувальники ліквідували витік аміаку на "Сумихімпромі".

Харківщина

Уночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області зараз тривають бойові дії в напрямку Ізюму.

Гуманітарні вантажі вчора вдалось доставити до Малої Рогані, однак з 6 людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, пропав зв'язок. Це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

Рівненщина

Російські окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

Де ситуація спокійна На Житомирщині, у Кіровоградській області, на Дніпропетровщині, у Запорізькій області, на Волині, Вінниччині, Закарпатті, Хмельниччині, у Черкасах, Тернополі, на Львівщині, Полтавщині, у Чернівцях та Івано-Франківську – ніч минула відносно спокійно. Ситуація стабільна. Лише в Одесі працювала ППО. У Маріуполі – без змін.

Луганщина

Вночі окупанти обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу пошкодили або зруйнували приблизно 20 об'єктів.

Донеччина

Мар'їнка, Очеретине, Авдіївка відчували постійні обстріли, був один авіаудар. По Мар'їнці окупанти знову не полишали активних спроб прориватися, однак безрезультатно – наші оборонці їм не дозволили.

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Миколаївщина

Протягом доби рашисти обстрілювали села поблизу міста. Попередньо 3 людини поранені. Однак бої тривають. Частина населених пунктів перебуває без електропостачання та тепла.

Херсонщина

Тривають сильні вибухи у районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли. Подробиці поки уточнюються.

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