Близько 4:30 ранку у Сумах стався витік аміаку на "Сумихімпромі". На щастя, рятувальникам уже вдалося це ліквідувати.
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Як повідомляють у ДСНС України, ліквідувати витік аміаку вдалося о 07:49. Рятувальники зазначили, що їхні підрозділи свою роботу завершили.
Витік аміаку співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати:
Наразі співробітники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що російські окупанти влучили в резервуар з аміаком місткістю 50 тонн.
- На щастя, загрози населенню міста Суми немає.
- Також попередньо не повідомляють про жертв або постраждалих.
Як поводитися під час витоку аміаку:
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