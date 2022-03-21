Около 4: 30 утра в Сумах произошла утечка аммиака на "Сумыхимпроме". К счастью, спасателям уже удалось ликвидировать.

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Как сообщают в ГСЧС Украины, ликвидировать утечку аммиака удалось в 07:49. Спасатели отметили, что их подразделения свою работу завершили.

Утечку аммиака сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать:​

Сейчас сотрудники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что российские оккупанты попали в резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн.

К счастью, угрозы населению города Сумы нет.

Также предварительно не сообщают о жертвах или пострадавших.

Как вести себя во время утечки аммиака:

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