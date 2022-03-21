Как рассказали спасатели, в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком.
Важно На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака: в ОВА предупредили об опасности
Российские оккупанты открыли огонь по предприятию 21 марта в 03:55. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.
Подразделения ГСЧС проводят работы по осаждению аммиачного облака. Угрозы населению города нет,
– сообщили в ГСЧС.
В результате происшествия 1 работник предприятия получил травмы. От ГСЧС привлекли 15 человек и 4 единицы техники.
По состоянию на 07:30 в Сумах на территории "Сумыхимпрома" провели работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Ситуацию локализовали.
Как следует вести себя в условиях выброса аммиака
- выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
- если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
- в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
- если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).
Что делать в случае утечки аммиака / Инфографика 24 канала
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