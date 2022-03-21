Як розповіли рятувальники, внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.

Важливо На "Сумихімпром" стався витік аміаку: в ОВА попередили про небезпеку

Російські окупанти відкрили вогонь по підприємству 21 березня о 03:55. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

Підрозділи ДСНС проводять роботи з осадження аміачної хмари. Загрози населенню міста немає,

– повідомили у ДСНС.

Внаслідок події 1 працівник підприємства отримав травми. Від ДСНС залучили 15 осіб та 4 одиниці техніки.

Станом на 07:30 у Сумах на території "Сумихімпрому" провели роботи з накладання бандажу на пошкоджений трубопровід. Ситуацію локалізували.

Наслідки обстрілу "Сумихімпрому" / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Як треба поводитись в умовах викиду аміаку

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).



Що робити у разі витоку аміаку / Інфографіка 24 каналу

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