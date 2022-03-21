Витік трапився орієнтовно о 4:30 21 березня. Влада закликає людей негайно пройти в укриття.

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У Сумах трапився витік аміаку

Увага! 21 березня 2022 року о 04.30 – витік аміаку "Сумихімпром"!

– повідомив Живицький.

Посадовець пояснив, що зона ураження – близько 5 кілометрів. Адже аміак – це безбарвний газ із різким задушливим запахом. Він добре розчиняється у воді, є вибухонебезпечним та токсичний.

Усім варто негайно пройти в укриття

Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків,

– заявив Дмитро Живицький.

Глава Сумської ОВА пояснив, як треба поводитись в умовах викиду аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря) , вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

, вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене); якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).



Влада коротко описала, як діяти у випадку витоку аміаку / Фото Дмитра Живицького

Ба більше, Дмитро Живицький пояснив, яка перша допомога при отруєнні аміаком:

вивести ураженого на свіже повітря;

дати йому теплого молока з харчовою содою;

одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

При потраплянні речовини в очі − промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією.

Якщо уражена шкіра – обмити її чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

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