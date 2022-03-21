Витік трапився орієнтовно о 4:30 21 березня. Влада закликає людей негайно пройти в укриття.
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У Сумах трапився витік аміаку
Увага! 21 березня 2022 року о 04.30 – витік аміаку "Сумихімпром"!
– повідомив Живицький.
Посадовець пояснив, що зона ураження – близько 5 кілометрів. Адже аміак – це безбарвний газ із різким задушливим запахом. Він добре розчиняється у воді, є вибухонебезпечним та токсичний.
Усім варто негайно пройти в укриття
Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків,
– заявив Дмитро Живицький.
Глава Сумської ОВА пояснив, як треба поводитись в умовах викиду аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
- в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Влада коротко описала, як діяти у випадку витоку аміаку / Фото Дмитра Живицького
Ба більше, Дмитро Живицький пояснив, яка перша допомога при отруєнні аміаком:
- вивести ураженого на свіже повітря;
- дати йому теплого молока з харчовою содою;
- одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.
При потраплянні речовини в очі − промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією.
Якщо уражена шкіра – обмити її чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.
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