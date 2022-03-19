Про це заявив в ефірі телеканалу Рада секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає 24 канал.

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За словами пана Данілова, йому вже давно було відомо, що Росія – це країна-терорист. Тому справді можливі провокації з її боку щодо використання хімічної або будь-якої забороненої зброї. Однак Україна обов’язково з цим справиться.

Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це категорично заборонено різними конвенціями, які існують в світі. Та, на жаль, Росія зовсім на це не зважає. Що вони там собі вигадають, в яких спосіб спробують нас дискредитувати, мені складно сказати… Але можу стверджувати, що впораємося з цими питаннями, – зазначив Олексій Данілов.

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