Об этом заявил в эфире телеканала Рада секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает 24 канал.

Важно В следующие 7 дней Россия истощится, – экс-командующий армией США

По словам г-на Данилова, ему уже давно было известно, что Россия – это страна-террорист. Поэтому действительно возможны провокации с ее стороны по использованию химического или любого запрещенного оружия. Однако Украина обязательно с этим справится.

Я хочу, чтобы вы поняли, что это категорически запрещено разными конвенциями, существующими в мире. Но, к сожалению, Россия совсем на это не обращает внимания. Что они там себе придумают, каким образом попытаются нас дискредитировать, мне сложно сказать… Но могу утверждать, что справимся с этими вопросами, – отметил Алексей Данилов.

Важно – В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: