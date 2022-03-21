У Офісі Генпрокурора повідомили, що через обстріл рашистів є також масштабні руйнування. Правоохоронці вже розпочали розслідування ракетного нічного обстрілу ворога, який вони вчинили 20 березня.

До теми Як виглядає розбомблений ТРЦ у Києві, який атакували росіяни

Окупанти використовували заборонену зброю

Російські війська обстріляли район української столиці, застосувавши заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Через це виникла пожежа в торговому центрі. Будівля зазнала руйнувань.

Крім того, через обстріл також пошкоджені вікна в навколишніх житлових будинках та припарковані автомобілі неподалік.

Зараз відомо про 8 загиблих, але в Офісі Генпрокурора кажуть, що ці дані ще уточнюють.

Окупанти також обстріляли "Сумихімпром", де стався витік аміаку: дивіться відео