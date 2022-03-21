В офисе генпрокурора сообщили, что из-за обстрела рашистов есть также масштабные разрушения. Правоохранители уже начали расследование ракетного ночного обстрела врага, который они совершили 20 марта.

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Оккупанты использовали запрещенное оружие

Российские войска обстреляли район украинской столицы, применив запрещенные международным правом средства ведения войны. Из-за этого возник пожар в торговом центре. Здание подверглось разрушениям.

Кроме того, из-за обстрела также повреждены окна в окрестных жилых домах и припаркованные автомобили неподалеку.

Сейчас известно о 8 погибших, но в офисе генпрокурора говорят, что эти данные еще уточняют.

Оккупанты также обстреляли "Сумыхимпром", где произошла утечка аммиака: смотрите видео