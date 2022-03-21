Раніше офіційні джерела повідомляли про 4 загиблих. Але Гончаренко каже, що з-під завалів дістали вже 6 мертвих людей.

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Що трапилось:

Близько 11 години вечора 20 березня у Подільському районі Києва пролунали вибухи.

Пресслужба ДСНС України заявила, що повідомлення про пожежу надійшло о 22:48.

Виявилось, що внаслідок ворожого обстрілу загорілась автомобільна стоянка та 3 – 4 поверхи торгового центру.

Вночі ДСНС повідомили про 4 загиблих та 1 пораненого.

Атака на ТРЦ у Києві. Вже відомо про 6 загиблих, їх дістали з-під уламків. Також є поранені. Я на місці й не можу усвідомити ці масштаби. Я не розумію, як росіяни можуть вірити, що вони нас "рятують"?

– написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Наслідки руйнування у ТРЦ: фото Олексія Гончаренка