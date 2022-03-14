Именно для таких случаев польские блогеры с канала Terenwizja подготовили видеоинструкцию, которую наши тероборонцы перевели на украинский. Благодаря их советам можно завести не только танк Т-72 (в основном его используют россияне) и его модификации, но и Т-90.

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В обоих случаях вам не понадобятся ключи к вражеской технике, потому что танки заводятся без них.

Как завести российский танк

Для начала быстро садимся в танк. Тогда сразу же включаем "массу" – это самая большая кнопка. Затем щелкаем все переключатели. Затем возвращаемся, открываем заслонку слева и включаем поочередно остальные переключатели. Теперь танк готов ехать.

Нажимаем на тормоз, который обычно заблокирован, и при этом выжимаем сцепление. Затем одновременно зажимаем две кнопки влево, чтобы включить масляный насос, добавляем газ – и танк завелся!

Алгоритм последующих действий такой же, как и при обычном вождении. Только имейте в виду, что традиционного руля в танках нет. Вместо него – два рычага по бокам, благодаря которым вы можете управлять движением. Если нужно ехать прямо, то к этим рычагам вообще можно не прикасаться.

Как завести российский танк: смотрите видео

Заправлять танк тоже можно без помощи других. По словам авторов видео, 700 литров дизтоплива хватит примерно на 100 километров.

Если же вам нужно обездвижить вражеский танк, то для этого пригодятся "коктейли Молотова". Ими следует целиться в передний люк водителя, заднюю башню и саму гусеницу. Если попасть в эти уязвимые места, танк дальше не поедет.

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