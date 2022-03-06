Первый этап – это проверка исправности установки. После этого нужно приступить к подготовке оружия.
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Дальнейшие действия по использованию
Еще одним важным элементом есть проверка батареи комплекса.
Далее следует выбрать способ поражения с помощью специального переключателя. И тогда избрать дальность.
Следующий шаг – установить оптический прицел в боевое положение.
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