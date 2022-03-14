Саме для таких випадків польські блогери з каналу Terenwizja підготували відеоінструкцію, яку наші тероборонці переклали українською. Завдяки їхнім порадам можна завести не лише танк Т-72 (здебільшого саме його використовують росіяни) та його модифікації, а й Т-90.

До теми Як користуватися NLAW – інструкція від ЗСУ

В обох випадках вам не знадобляться ключі до ворожої техніки, адже танки заводяться без них.

Як завести російський танк

Для початку швидко сідаємо в танк. Тоді одразу ж вмикаємо "масу" – це найбільша кнопка. Потім клацаємо всі перемикачі. Опісля повертаємось, відкриваємо заслонку зліва та вмикаємо по черзі решту перемикачів. Тепер танк готовий їхати.

Натискаємо на гальмо, яке зазвичай заблоковане, і при цьому витискаємо зчеплення. Потім водночас затискаємо дві кнопки ліворуч, щоб ввімкнути масляний насос, додаємо газу – і танк завівся!

Алгоритм наступних дій такий, як і при звичному водінню. Тільки майте на увазі, що традиційного керма у танках немає. Замість нього – два важелі по боках, завдяки яким ви можете керувати рухом. Якщо потрібно їхати прямо, то цих важелів взагалі можна не торкатися.

Як завести російський танк: дивіться відео

Заправляти танк теж можна самостійно. За словами авторів відео, 700 літрів дизпалива вистачить десь на 100 кілометрів.

Якщо ж вам потрібно знерухомити ворожий танк, то для цього згодяться "коктейлі Молотова". Ними слід цілитись у передній люк водія, задню вежу та саму гусінь. Якщо влучити в ці вразливі місця, танк далі не поїде.

До теми – Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна: дивіться відео