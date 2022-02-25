У МВС нагадали, що під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році фінська армія атакувала цими пляшками танки ворога.

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Як зробити коктейль Молотова

Горюча суміш:

2/3 бензин;

1/3 мастило.

Добавки:

Серебрянка – підвищує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гніт:

50 см тканини (бавовна!) її треба щільно втрамбувати у горловину плашки, щоб коктейль не розлився.

Як заповнювати:

2/3 горюча суміш

1/3 залишаємо для випаровування.

Увага! Використовуйте пляшки з товстими стінками шкла, як от з під шампанського, віскі.



Як робити коктейль молотова / Інфографіка МВС

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Нагадаємо, зранку в Києві, на Оболоні, перебуває диверсійно-розвідувальна група ворога. Людей закликали повідомляти про пересування окупантів та кидати в них коктейлі "Молотова".