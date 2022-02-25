В МВД напомнили, что во время советско-Финской войны, в 1939 году финская армия атаковала этими бутылками танки врага.
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Как сделать коктейль Молотова
Горючая смесь:
- 2/3 бензин;
- 1/3 смазка.
Добавки:
Серебрянка – повышает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, его лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.
Гнет:
50 см ткани (хлопок! Ее надо плотно утрамбовать в горловину бутылки, чтобы коктейль не разлился.
Как заполнять:
- 2/3 горючая смесь
- 1/3 оставляем для испарения.
Как сделать коктейль молотова / инфографика МВД
Напомним, утром в Киеве, на Оболони, находится диверсионно-разведывательная группа врага. Людей призвали сообщать о передвижениях оккупантов и бросать в них коктейли "Молотова".