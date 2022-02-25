В МВД напомнили, что во время советско-Финской войны, в 1939 году финская армия атаковала этими бутылками танки врага.

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Как сделать коктейль Молотова

Горючая смесь:

2/3 бензин;

1/3 смазка.

Добавки:

Серебрянка – повышает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, его лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.

Гнет:

50 см ткани (хлопок! Ее надо плотно утрамбовать в горловину бутылки, чтобы коктейль не разлился.

Как заполнять:

2/3 горючая смесь

1/3 оставляем для испарения.

Внимание! Используйте бутылки с толстыми стенками стекла, например, из-под шампанского, виски.



Как сделать коктейль молотова / инфографика МВД

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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Напомним, утром в Киеве, на Оболони, находится диверсионно-разведывательная группа врага. Людей призвали сообщать о передвижениях оккупантов и бросать в них коктейли "Молотова".