Речь идет о протоиерее Михаиле Павлушенко, который служит Московскому патриархату. Его раздел можно найти на сайте Киевской Митрополии украинской православной церкви.

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В Киевской области обнаружили российского диверсанта

Согласно сообщению Константина Холодова, Павлушенко называет себя "уродом" Житомирской области. Украинские военные задержали служителя Московского патриархата возле аэропорта в городе Гостомель Киевской области. Там украинские военные уничтожили колонну российской бронетехники.

А вы думали, миссия УПЦ МП – проповедь Евангелия?

– написал Холодов.

Сначала была информация, что ему предъявлены обвинения в шпионаже и государственной измене, однако Константин Холодов обнародовал новые данные. По его словам, полиция отпустила Павлушенко, не предъявив ему никаких обвинений. На своей странице в фейсбуке Павлушенко публикует много пророссийского контента, сообщает Bellingcat.

Украинские военные обнаружили российского диверсанта / Фото фейсбук Павлушенко