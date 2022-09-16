Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що ЗСУ не дуже зупинилися на півдні Харківщини, бо звільнили Святогірськ і біля Лиману були бої.

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За його словами, теоретично в ЗСУ ще є можливості в перспективі розвивати успіхи там надалі.

Але на сьогодні потрібно ще розуміти, що ще є Бахмут та Авдіївський напрямок на Сході, де ворог наступає. І вочевидь його потрібно зупинити. І можливо, по деяких напрямках, де буде можливість, перейти в локальні контратаки, щоб отримати вигідніше тактичне положення на майбутнє,

– пояснив Мусієнко.

Військовий оглядач заявив, що весь світ побачив титанічні зусилля ЗСУ. блискуче звільнення величезної території. Це великі масштаби.

На його думку, навіть найсильнішим арміям важко підтримувати постійно такий рух. Тим більше, по деяких напрямках ворог продовжує опір, бої тривають.

"А також потрібен час, щоб відновлювати сили, перегруповуватися чи перекидати додаткові сили. А це може впливати на темпи того, як все розвивається", – додав Мусієнко.

Він каже, що не може на 100% сказати, що ЗСУ на сьогодні зупинилися.

Для нас, з точки зору оборони, зайняття позицій, які більш вигідні і безпечніші щодо річки, – це краще. Рух надалі можливий, просто зараз потрібен час і зусилля. Треба зачекати і, я думаю, ми ще багато хороших новин побачимо,

– вважає військовий оглядач.

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