Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что ВСУ не очень остановились на юге Харьковской области, потому что освободили Святогорск и возле Лимана были бои.

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По его словам, теоретически у ВСУ еще есть возможности в перспективе развивать успехи там в дальнейшем.

Но сегодня нужно еще понимать, что еще есть Бахмут и Авдеевское направление на Востоке, где враг наступает. И очевидно, его нужно остановить. И возможно, по некоторым направлениям, где будет возможность, перейти в локальные контратаки, чтобы получить более выгодное тактическое положение на будущее,

– объяснил Мусиенко.

Военный обозреватель заявил, что весь мир увидел титанические усилия ВСУ. блестящее освобождение огромной территории. Это большие масштабы.

По его мнению, даже сильнейшим армиям трудно поддерживать постоянно такое движение. Тем более, по некоторым направлениям враг продолжает сопротивление , бои продолжаются.

"А также нужно время, чтобы восстанавливать силы, перегруппироваться или опрокидывать дополнительные силы. А это может влиять на темпы того, как все развивается", – добавил Мусиенко.

Он говорит, что не может на 100% сказать, что ВСУ сегодня остановились.

Для нас, с точки зрения обороны, занятие позиций, которые более выгодны и безопасны в отношении реки, – это лучше. Движение в дальнейшем возможно, прямо сейчас нужно время и усилия. Надо подождать и, я думаю, мы еще много хороших новостей увидим,

– считает военный обозреватель.

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